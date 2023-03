Cinémobile Puiseaux Puiseaux Catégorie d’Évènement: Puiseaux

Cinémobile Puiseaux, 18 avril 2023, Puiseaux. Cinémobile Mardi 18 avril, 11h00 Puiseaux Le cinémobile revient avec au programme :

à 11h : Pompon ours

à 14h : Louise et la légende du serpent à plumes

à 15h : The Fabelmans

à 18h : De grandes Espérances

à 20h30 : Mon Crime Puiseaux Rue de l'Eglise, Puiseaux Puiseaux 02 47 56 08 08

2023-04-18T11:00:00+02:00 – 2023-04-18T20:30:00+02:00

