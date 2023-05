Festival Ozélir Avenue des Chardonnerets, 13 mai 2023, .

La bibliothèque de Puiseaux organise une après-midi festive autour de la lecture, de jeux et d’animations comme la chasse aux trésors Cornebidouille et le tournoi de Quidditch suivi d’un goûter participatif..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Avenue des Chardonnerets

Puiseaux 45390 Loiret Centre-Val de Loire



The library of Puiseaux organizes a festive afternoon around reading, games and animations like the treasure hunt Cornebidouille and the Quidditch tournament followed by a participative snack.

La biblioteca de Puiseaux organiza una tarde festiva de lectura, juegos y actividades como la búsqueda del tesoro de Cornebidouille y el torneo de Quidditch, seguidos de una merienda.

Die Bibliothek von Puiseaux organisiert einen festlichen Nachmittag rund um das Lesen, Spiele und Animationen wie die Schatzsuche Cornebidouille und das Quidditch-Turnier, gefolgt von einem Mitmach-Snack.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT GRAND PITHIVERAIS