COURSE CARITATIVE Puimisson, 4 février 2024, Puimisson.

Puimisson Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 10:00:00

fin : 2024-02-04

Course caritative au profit des enfant du village à 10h. Épreuve de course à pied organisée par LRun. Course enfant (+6ans) : gratuit. 2 distances 5 km et 12 km Run ou Rando. Sur inscription..

Puimisson 34480 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT AVANT-MONTS