JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – VISITE GUIDÉE DE PUILACHER Puilacher, 16 septembre 2023, Puilacher.

Puilacher,Hérault

A l’occasion des journées européennes du patrimoine venez visiter le village de Puilacher et son château du XVIIè siècle, Inscrit au Monument Historique. Durée 1h30

Château ouvert au public de 10h à 18h..

2023-09-16 11:00:00 fin : 2023-09-17

Puilacher 34230 Hérault Occitanie



Come and visit the village of Puilacher and its listed 17th-century château during European Heritage Days. Duration 1h30

Castle open to the public from 10am to 6pm.

Venga a visitar el pueblo de Puilacher y su castillo catalogado del siglo XVII con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Duración 1h30

Castillo abierto al público de 10h a 18h.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes besuchen Sie das Dorf Puilacher und sein Schloss aus dem 17. Jahrhundert, das als historisches Monument eingetragen ist. Dauer: 1,5 Stunden

Das Schloss ist von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.

