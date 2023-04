ENS – EN MARAUDE SUR LE CANAL DU MIDI, 1 juillet 2023, Puichéric.

Facile / +6 ans

Rendez-vous à l’écluse de l’Aiguille.

Au gré du chemin de halage, vous découvrirez à travers divers ateliers la biodiversité (insectes, amphibiens, oiseaux…) et la fabuleuse histoire du canal du Midi..

2023-07-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-01 19:00:00. .

Puichéric 11700 Aude Occitanie



Easy / +6 years old

Meet at the lock of the Aiguille.

Along the towpath, you will discover through various workshops the biodiversity (insects, amphibians, birds…) and the fabulous history of the Canal du Midi.

Fácil / +6 años

Encuentro en la esclusa de la Aiguille.

A lo largo del camino de sirga, descubrirá a través de diversos talleres la biodiversidad (insectos, anfibios, aves…) y la fabulosa historia del Canal du Midi.

Leicht / +6 Jahre

Treffpunkt ist die Schleuse von Aiguille.

Entlang des Treidelpfades entdecken Sie in verschiedenen Workshops die biologische Vielfalt (Insekten, Amphibien, Vögel…) und die fabelhafte Geschichte des Canal du Midi.

