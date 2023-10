Dans le cadre de Péripé’Cirque : Clan cabane Pugnac, 25 avril 2024, Pugnac.

Pugnac,Gironde

Nombreux sont les trampolines dans les jardins alentours… et nombreux sont les jeux d’enfants associés à cette toile tendue !

La Contrebande est un collectif de copains acrobates qui n’ont de cesse de vouloir reconvoquer leurs corps joueurs, leurs cœurs d’enfant. Pousser toujours plus loin leur pratique en stimulant nos capacités humaines à construire des cabanes, créer des zones à défendre pour nos intérieurs et nos imaginaires.

Faîtes le grand saut avec nous !

La Contrebande (Boing, boing !)

Durée : 40 mn – tout public..

2024-04-25

Pugnac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



There are many trampolines in the surrounding gardens? and many children?s games associated with this stretched canvas!

La Contrebande is a collective of acrobatic friends who are constantly seeking to reconquer their playful bodies and childlike hearts. Pushing their practice ever further by stimulating our human capacities to build huts, create zones to defend our interiors and our imaginations.

Take the plunge with us!

La Contrebande (Boing, boing!)

Running time: 40 mins.

Hay muchas camas elásticas en los jardines circundantes… ¡y muchos juegos infantiles asociados a esta lona estirada!

La Contrebande es un colectivo de amigos acróbatas que no cesan de intentar recuperar sus cuerpos juguetones y sus corazones infantiles. Su objetivo es llevar su práctica aún más lejos, estimulando nuestra capacidad humana de construir cabañas, de crear zonas para defender nuestro interior y nuestra imaginación.

¡Atrévete con nosotros!

La Contrebande (¡Boing, boing!)

Duración: 40 minutos.

Es gibt viele Trampoline in den umliegenden Gärten? und viele Kinderspiele, die mit diesem gespannten Tuch verbunden sind!

La Contrebande ist ein Kollektiv von befreundeten Akrobaten, die ihre verspielten Körper und ihre Kinderherzen immer wieder neu herausfordern wollen. Sie wollen ihre Praxis immer weiter ausbauen, indem sie unsere menschlichen Fähigkeiten anregen, Hütten zu bauen und Zonen zu schaffen, die wir für unser Inneres und unsere Vorstellungskraft verteidigen müssen.

Machen Sie den großen Sprung mit uns!

La Contrebande (Boing, boing!)

Dauer: 40 Min. – für alle Altersgruppen.

