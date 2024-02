PUGGY L’AUTRE CANAL Nancy, jeudi 23 janvier 2025.

Libre de ses mouvements, plus à l’aise que jamais avec ses instruments, Puggy déclare son indépendance. Maître d’œuvre de son label, moteur de son propre studio d’enregistrement, le groupe bruxellois contrôle désormais chaque étape de la création. Inspiré par des rencontres et quelques recettes élaborées entre le frigo et la table à manger, l’univers de Puggy s’est démultiplié au contact d’une véritable communauté artistique. Marquées par des aventures collectives, les nouvelles chansons du trio s’apprêtent aujourd’hui à découvrir la scène, lieu de prédilection d’une formation réputée pour ses concerts galvanisants. De quoi s’assurer un futur excitant.

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2025-01-23 à 20:30

L’AUTRE CANAL Boulevard d’Austrasie – 54000 Nancy 54