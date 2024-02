PUGGY L’AERONEF Lille, mercredi 22 janvier 2025.

Évoluer, avancer, ne jamais renoncer à ses idéaux. Hymne à la résilience, écrin de fraîcheur et de modernité, le single Never Give Up marque le retour en force de Puggy. Après six années vécues en marge de la scène, le monde a bien changé, le groupe aussi. Passé d’un trio d’obédience pop-rock à un collectif de producteurs tout- terrain, Matthew Irons, Romain Descampe et Egil Ziggy Franzen ont composé plusieurs musiques de films, collaboré avec des orchestres symphoniques et accompagné de nombreuses personnalités sur la voie du succès. Lous And The Yakuza, Yseult, Adé ou Angèle se sont notamment rassemblées sous le toit de leur studio d’enregistrement, espace créatif et lieu de rencontres.Pièce à conviction(s) de ce studio d’enregistrement, la cuisine est assurément le centre névralgique de la création. C’est ici, entre assiettes et couverts, bouilloire et machine à café, que les compos du groupe évoluent au gré des envies, des goûts et des convives de passage. Toujours sur le feu, les nouvelles chansons de Puggy résultent ainsi d’un rapport spontané à ce laboratoire improvisé. En optimisant l’acoustique des lieux et en surmontant les contraintes techniques imposées par cet improbable terrain de jeu, le trio jette les bases d’une nouvelle approche, totalement décomplexée, directement connectée à son environnement de travail.Derrière ses grands murs et ses allures de forteresse imprenable, le studio d’enregistrement permet à Puggy d’ouvrir des portes vers le monde extérieur, de se connecter à d’autres sensibilités. À commencer par celles de Nikola Feve, alias NK.F. Producteur des meilleurs albums de PNL et Damso, metteur en sons de tubes signés Orelsan, Sébastien Tellier ou Zaho De Sagazan, le technicien entame un véritable dialogue avec le trio bruxellois. À la source d’un groove inédit et d’infusions R’n’B, cet échange conduit Puggy sur des terres inconnues, à la découverte de nouveaux sons et d’horizons insoupçonnés.Libre de ses mouvements, plus à l’aise que jamais avec ses instruments, Puggy déclare son indépendance. Maître d’œuvre de son label, moteur de son propre studio d’enregistrement, le groupe bruxellois contrôle désormais chaque étape de la création. Inspiré par des rencontres et quelques recettes élaborées entre le frigo et la table à manger, l’univers de Puggy s’est démultiplié au contact d’une véritable communauté artistique. Marquées par des aventures collectives, les nouvelles chansons du trio s’apprêtent aujourd’hui à découvrir la scène, lieu de prédilection d’une formation réputée pour ses concerts galvanisants. De quoi s’assurer un futur excitant.

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2025-01-22 à 20:00

L’AERONEF AVENUE WILLY BRANDT 59777 Lille 59