Projections de films francophones Puerto Montt, 10 mars 2023, Puerto Montt. Projections de films francophones 10 – 25 mars Puerto Montt Pour célébrer la Francophonie, l’Institut Français du Chili, ainsi qu’une trentaine de partenaires, vous invitent au festival de la Francophonie en régions, dès à présent et jusqu’au 6 avril.

De nombreuses activités sont prévues : cinéma, gastronomie, concert, rencontres littéraires, etc. Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous et toutes. Puerto Montt quillota 116, Puerto Montt Puerto Montt 550 7138 Provincia de Llanquihue Lacs Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T23:30:00+01:00 – 2023-03-11T02:00:00+01:00

2023-03-25T23:30:00+01:00 – 2023-03-26T03:00:00+02:00 ©Institutofrances_chile

