BALADE NATURE PUECHABON Puéchabon, 16 septembre 2023, Puéchabon.

Puéchabon,Hérault

La nature ordinaire est une nature extraordinaire qui s’ignore !

Au cours d’une balade sans difficulté et accessible à tous les publics, l’animatrice vous invitera à redécouvrir l’environnement proche du village, ses espèces animales et végétales, ses plantes comestibles …

La balade sera un temps d’échange et de partage..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. .

Puéchabon 34150 Hérault Occitanie



Ordinary nature is extraordinary nature that doesn’t know itself!

During an easy stroll accessible to all, the guide will invite you to rediscover the village environment, its animal and plant species, its edible plants…

The walk will be a time for exchange and sharing.

¡La naturaleza ordinaria es una naturaleza extraordinaria que no se conoce a sí misma!

Durante un paseo fácil y accesible a todos, el guía le invitará a redescubrir el entorno próximo al pueblo, sus especies animales y vegetales, sus plantas comestibles…

El paseo será un momento para hablar y compartir.

Die gewöhnliche Natur ist eine außergewöhnliche Natur, die man nicht kennt!

Während eines Spaziergangs, der keine Schwierigkeiten bereitet und für alle zugänglich ist, lädt Sie die Betreuerin dazu ein, die nähere Umgebung des Dorfes, seine Tier- und Pflanzenarten, seine essbaren Pflanzen … wiederzuentdecken.

Der Spaziergang ist eine Zeit des Austauschs und des Teilens.

