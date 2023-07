MOMENT DE DÉCOUVERTE AUTOUR DU VIN Puéchabon, 8 août 2023, Puéchabon.

Puéchabon,Hérault

Dans son cadre magnifique, sous l’ombrage rafraichissant de ses chênes verts, profitez d’une initiation à la dégustation de vin.

Les vins mis au frais, vous seront servis à bonne température.

Vous apprendrez à connaître les détails de la dégustation d’un vin..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 . EUR.

Puéchabon 34150 Hérault Occitanie



In its magnificent setting, under the refreshing shade of its holm oaks, enjoy an introduction to wine tasting.

Chilled wines are served at the right temperature.

You’ll learn the finer points of wine tasting.

En su magnífico marco, bajo la refrescante sombra de sus encinas, disfrute de una introducción a la cata de vinos.

Se servirán vinos fríos a la temperatura adecuada.

Aprenderá las sutilezas de la cata de vinos.

In dieser wunderschönen Umgebung, unter dem erfrischenden Schatten der Steineichen, können Sie eine Einführung in die Weinverkostung genießen.

Die gekühlten Weine werden Ihnen bei der richtigen Temperatur serviert.

Sie lernen die Details der Weinverkostung kennen.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT