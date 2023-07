Journée européenne de la migration, Lescure-Jaoul Puech de Flauzins Lescure-Jaoul, 7 octobre 2023, Lescure-Jaoul.

Lescure-Jaoul,Aveyron

Partez à la découverte des oiseaux migrateurs qui traversent notre territoire lors de la journée européenne de la migration !.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Puech de Flauzins

Lescure-Jaoul 12440 Aveyron Occitanie



Discover the migratory birds that pass through our territory on European Migration Day!

Descubra las aves migratorias que pasan por nuestra región en el Día Europeo de las Migraciones

Entdecken Sie am Europäischen Tag der Migration die Zugvögel, die durch unser Gebiet ziehen!

Mise à jour le 2023-07-06 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA