PUCYA, NOS INSTANTS LIVRES Rochefort-sur-Loire, 8 septembre 2021, Rochefort-sur-Loire.

PUCYA, NOS INSTANTS LIVRES 2021-09-08 14:00:00 – 2021-10-17 18:30:00

Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire

Pucya est une artiste plasticienne née à Nantes sur l’île Feydeau, elle vit et travaille sur la presqu’île de Guérande, à Pornichet depuis 2014.

Après une formation aux Beaux-Arts de Nantes complétée par plusieurs stages auprès d’artistes tels que Jean Bouron et Salomon Rossine, qui lui ont permis d’affiner sa maîtrise de nombreux médiums allant du dessin à la peinture en passant par la gravure et la performance, Pucya s’est intéressée à d’autres domaines comme l’art thérapie et l’astronomie.

Ses travaux graphiques traitent principalement du paysage urbain et du portrait. Dans ce dernier, Pucya s’attache à l’étude des expressions, attitudes, mouvements, c’est à dire du vivant mais aussi de l’invisible. Elle utilise de l’aquarelle, dont elle apprécie les vibrations particulières et la transparence, associée à l’encre de chine qu’elle applique à la plume de goéland.

Ses portraits touchent nos sens et questionnent sur l’individu représenté et sur ce que l’artiste exprime dans sa réalisation. L’action devient un jeu et une invitation à découvrir des ressemblances inattendues… de quoi en oublier sa plume. C’est une tentative, sans cesse renouvelée, du geste juste, d’un espace libre où la création peut advenir.

La série des lectrices traite, à la manière de modèles vivants, ces silhouettes captivées par la passion de la lecture. Les poses y sont saisies sur le vif, les scènes se succèdent, chacune est une rencontre unique entre notre regard, une silhouette et son rapport à la lecture.

Observer, croiser, rencontrer, apercevoir… Toutes ces attitudes des lectrices et lecteurs résonnent vers l’espoir que la lecture poursuivra son chemin intime ou partagé…

Au plaisir de vous retrouver cet été à la galerie !

PUCYA, nos instants livres, exposition du mercredi 8 septembre au 17 octobre 2021 à la galerie la corbata rosa. Ouverture en accès libre du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h30 ainsi que sur rendez-vous. Galerie d’art actuel la corbata rosa, 7 rue de l’Ancienne Cure, Rochefort-sur-Loire.

contact@lacorbatarosa.com / 06.95.55.52.72 / www.lacorbatarosa.com

PUCYA, nos instants livres, exposition du mercredi 8 septembre au 17 octobre 2021 à la galerie la corbata rosa. Ouverture en accès libre du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h30 ainsi que sur rendez-vous. Galerie d’art actuel la corbata rosa, 7 rue de l’Ancienne Cure, Rochefort-sur-Loire.

contact@lacorbatarosa.com +33 6 95 55 52 72 http://www.lacorbatarosa.com/

Pucya est une artiste plasticienne née à Nantes sur l’île Feydeau, elle vit et travaille sur la presqu’île de Guérande, à Pornichet depuis 2014.

Après une formation aux Beaux-Arts de Nantes complétée par plusieurs stages auprès d’artistes tels que Jean Bouron et Salomon Rossine, qui lui ont permis d’affiner sa maîtrise de nombreux médiums allant du dessin à la peinture en passant par la gravure et la performance, Pucya s’est intéressée à d’autres domaines comme l’art thérapie et l’astronomie.

Ses travaux graphiques traitent principalement du paysage urbain et du portrait. Dans ce dernier, Pucya s’attache à l’étude des expressions, attitudes, mouvements, c’est à dire du vivant mais aussi de l’invisible. Elle utilise de l’aquarelle, dont elle apprécie les vibrations particulières et la transparence, associée à l’encre de chine qu’elle applique à la plume de goéland.

Ses portraits touchent nos sens et questionnent sur l’individu représenté et sur ce que l’artiste exprime dans sa réalisation. L’action devient un jeu et une invitation à découvrir des ressemblances inattendues… de quoi en oublier sa plume. C’est une tentative, sans cesse renouvelée, du geste juste, d’un espace libre où la création peut advenir.

La série des lectrices traite, à la manière de modèles vivants, ces silhouettes captivées par la passion de la lecture. Les poses y sont saisies sur le vif, les scènes se succèdent, chacune est une rencontre unique entre notre regard, une silhouette et son rapport à la lecture.

Observer, croiser, rencontrer, apercevoir… Toutes ces attitudes des lectrices et lecteurs résonnent vers l’espoir que la lecture poursuivra son chemin intime ou partagé…

Au plaisir de vous retrouver cet été à la galerie !

PUCYA, nos instants livres, exposition du mercredi 8 septembre au 17 octobre 2021 à la galerie la corbata rosa. Ouverture en accès libre du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h30 ainsi que sur rendez-vous. Galerie d’art actuel la corbata rosa, 7 rue de l’Ancienne Cure, Rochefort-sur-Loire.

contact@lacorbatarosa.com / 06.95.55.52.72 / www.lacorbatarosa.com

dernière mise à jour : 2021-08-29 par