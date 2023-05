Pucie à l’International Visual Theatre International Visual Theatre, 25 mai 2023, Paris.

Le jeudi 25 mai 2023

de 19h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. A partir de 11 ans. payant

Pucie est une performance chorégraphique qui explore l’essence de l’être-femme à travers une danse originelle… Rendez-vous ) l’International Visual Theatre le 25 mai.

Création pour trois danseuses et trois pastèques, Pucie est un constat empirique autour de l’être-femme.

Pour leur première création, les Sapharides mettent en scène l’impudique féminin à travers une danse originelle, tellurique, cyclique et circulaire.

Une danse qui ne ment pas, ancrée dans le réel métabolique et biologique de l’être féminin.

Julie Botet et Mel Favre imaginent l’existence d’un langage corporel originel et mettent en exergue le naturel du corps qui parle, crie, avec les cuisses, les fesses, la salive, la sueur et l’odeur.

Pucie est une effervescence des fluides qui revendique l’existence d’un discours intrinsèque de la chair, des courbes, de la peau et des eaux.

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

Contact : https://ivt.fr/spectacles/pucie 01 53 16 18 18 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://hub-ivt.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=10228590297988

Marie Liébart