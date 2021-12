Puch Théâtre Astrée – Université Lyon 1, 8 février 2022, Villeurbanne.

Puch

Théâtre Astrée – Université Lyon 1, le mardi 8 février 2022 à 19:19

Sur un plateau nu, _PUCH_ commence avec la rencontre d’un beatboxeur et d’un danseur. D’ailleurs, au début, la rencontre ne se fait pas vraiment : chacun de son côté, proches l’un de l’autre mais sans regard échangé, les deux protagonistes s’expriment et donnent à voir ou à entendre de leur identité, jusqu’à croiser le regard de l’autre. Rar le croisement des regards, un lien se tisse, des questions émergent, des réponses arrivent, des moqueries, des sourires… Aucun mot ne sera articulé, pourtant vous entendrez quelque chose… Des idées, une histoire, des sentiments ? Ce spectacle c’est la rencontre de deux artistes qui ne parlent pas la même langue, mais qui apprennent à se comprendre en créant un nouveau langage, fruit du mélange de leurs modes d’expression. Spectacle de danse à la fois musical et théâtral, PUCH explore toutes les géométries de la rencontre. Un moment d’échange et de partage, au sol ou dans les airs, poétique et métaphorique, à la fois physique et précis, entre un danseur et un beatboxeur. **compagnie L’Ogresse** Chorégraphie : Xavier Gresse Composition : Tiko Interprètes : Xavier Gresse et Tiko Régie Lumière : Dominique Ryo Œil extérieur : Pauline Laidet Production : Compagnie l’Ogresse Co-production : Ville de Villeurbanne La compagnie bénéficie de l’accueil en résidence de Pôle en Scènes / Centre chorégraphik Pôle Pik, de Bizarre ! à Vénissieux dans le cadre de Plan B, à Le Croiseur Lyon 7e, de la Faïencerie à La Tronche et du Groupe scolaire Jean Moulin à Villeurbanne.

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-08T19:19:00 2022-02-08T20:45:00