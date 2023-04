La nuit des étoiles au bord du canal ecluse du berry, 11 août 2023, Puch-d'Agenais.

Soirée des étoiles présentée par Sebastien Parailloux, avec un exposé sur les planètes et les étoiles..

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 . .

ecluse du berry

Puch-d’Agenais 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Evening of the stars presented by Sebastien Parailloux, with a presentation on the planets and stars.

Fiesta de las estrellas presentada por Sébastien Parailloux, con una charla sobre los planetas y las estrellas.

Sternenabend, präsentiert von Sebastien Parailloux, mit einem Vortrag über Planeten und Sterne.

Mise à jour le 2023-03-15 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas