Herault Participez à la deuxième édition des « Puces Nautiques » qui se dérouleront au Port de Valras-Plage. Vous trouverez de nombreux stands de vente de matériel maritime d’occasion.

Vous pourrez profiter des nombreuses animations prévues : ateliers, sorties en bateau… Entrée libre. Pour ceux qui souhaitent réserver un stand pour cet évènement, la billetterie sera bientôt en ligne.

accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com +33 4 99 41 36 36

