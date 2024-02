Puces nautiques Port de Tréhiguier 56760 Penestin Penestin, dimanche 5 mai 2024.

Puces nautiques Amateurs de plaisance et d’activités nautiques, venez renouveler votre matériel lors de cette journée d’échange. Animations et jeux autour du nautisme. Visite du phare sur réservation. Restaura… Dimanche 5 mai, 09h00 Port de Tréhiguier 56760 Penestin Entrée libre: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-05T09:00:00+02:00 – 2024-05-05T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T09:00:00+02:00 – 2024-05-05T16:00:00+02:00

Amateurs de plaisance et d’activités nautiques, venez renouveler votre matériel lors de cette journée d’échange.

Animations et jeux autour du nautisme.

Visite du phare sur réservation.

Restauration sur place.

Port de Tréhiguier 56760 Penestin
Penestin Loire-Atlantique Pays de la Loire
02 99 90 33 94
https://vivratrehiguier.fr/?fbclid=IwAR1scNFmyGmn8lRKZ-TPEAToYVETrLIqUADenvwr1rFAx5XnFs6eyEaIRNs
https://www.labaule-guerande.com/puces-nautiques-penestin.html

LOISIRS SPORT