Pornichet Loire-Atlantique Rendez-vous le dimanche 15 mai de 10h à 18h au port d’échouage pour dénicher de bonnes affaires ! Ventes d’objets et matériel nautiques : bateaux, annexes, matériel de pêche, accastillage, vêtements marins… Vous souhaitez exposer ?

