Istres Bouches-du-Rhône Venez flâner en famille ou entre amis sur le charmant port de Heures Claires. Vous aurez la possibilité de chiner un tas d’objet ayant un rapport avec la mer.

Vous pourrez aussi vous installer confortablement pour vous restaurez sur les quais. L’Association des Plaisanciers du Port des Heures Claires organise ses traditionnelles Puces Nautiques et un grand concours de pêche au port des Heures Claires. +33 6 14 20 36 97 Venez flâner en famille ou entre amis sur le charmant port de Heures Claires. Vous aurez la possibilité de chiner un tas d’objet ayant un rapport avec la mer.

Vous pourrez aussi vous installer confortablement pour vous restaurez sur les quais.

