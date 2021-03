Mesquer Place de Kercabellec Loire-Atlantique, Mesquer Puces nautiques et loisirs Place de Kercabellec Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Puces nautiques et loisirs Place de Kercabellec, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Mesquer. Puces nautiques et loisirs

du mercredi 21 juillet au mercredi 18 août à Place de Kercabellec

Tarifs emplacement (6m²) : 6€. nscriptionsauprès du service Culture Animations (02 40 42 59 11)

Public

Tarifs emplacement (6m²) : 6€. nscriptionsauprès du service Culture Animations (02 40 42 59 11) Place de Kercabellec Rue du Port 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T13:00:00;2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Place de Kercabellec Adresse Rue du Port 44420 Mesquer Ville Mesquer