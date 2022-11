PUCES NAUTIQUES DE PRINTEMPS 2023

PUCES NAUTIQUES DE PRINTEMPS 2023, 16 avril 2023, . PUCES NAUTIQUES DE PRINTEMPS 2023



2023-04-16 – 2023-04-16 7h-17h

Organisées par l’Amicale des Plaisanciers – Parking Port de Plaisance Infos et réservations : pucesplaisanciers34250@gmail.com

ou 06 86 89 19 47 ou 06 84 64 00 77 7h-17h

pucesplaisanciers34250@gmail.com

