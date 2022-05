Puces nautiques Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Finistère

Puces nautiques Combrit, 12 juin 2022, Combrit. Rue Ar Pussou Parc de Kerobistin

2022-06-12 – 2022-06-12 Rue Ar Pussou Parc de Kerobistin

Combrit Finistère Puces organisées par l’Association des Pêcheurs Plaisanciers de l’Odet (APPO). Les exposants proposent des vêtements marins, de l’accastillage, des articles de pêche, de la sellerie marine, des décorations, des souvenirs, des livres, … secappodet@gmail.com http://www.appodet.net/ Puces organisées par l’Association des Pêcheurs Plaisanciers de l’Odet (APPO). Les exposants proposent des vêtements marins, de l’accastillage, des articles de pêche, de la sellerie marine, des décorations, des souvenirs, des livres, … Rue Ar Pussou Parc de Kerobistin Combrit

