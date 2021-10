Penestin Port de Tréhiguier 56760 Penestin Loire-Atlantique, Penestin Puces musicales : Music’occas Port de Tréhiguier 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Puces musicales : Music’occas Port de Tréhiguier 56760 Penestin, 21 novembre 2021, Penestin. Puces musicales : Music’occas

Port de Tréhiguier 56760 Penestin, le dimanche 21 novembre à 09:00

Brocante, vente sur le thème de la musique : Instruments, matériel sono, vinyles, CD, partitions, etc… Stands couverts et stand pour démonstration. Parking gratuit et restauration sur place.

Public

Brocante, vente sur le thème de la musique : Instruments, matériel sono, vinyles, CD, partitions, etc… Stands couverts et stand pour démonstration. Parking gratuit et restauration sur place. Port de Tréhiguier 56760 Penestin Port de Tréhiguier 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Autres Lieu Port de Tréhiguier 56760 Penestin Adresse Port de Tréhiguier 56760 Penestin Ville Penestin lieuville Port de Tréhiguier 56760 Penestin Penestin