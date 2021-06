Pézenas Pézenas 34120, Pézenas PUCES MUSICALES ET CONCERT Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: 34120

Pézenas 34120 Vinyles, instruments d’occasion, matériel de scène, partitions… des trésors à dénicher dans une ambiance musicale … Au programme: – Atelier enfants/ado Slam/Rap

– Fanfare Garrafach

– L’école de musique fait son show tout au long de la journée

– Vente aux enchères d’une lettre manuscrite de Frédéric Mistral

