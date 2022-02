Puces Mécaniques Plonéour-Lanvern, 17 avril 2022, Plonéour-Lanvern.

Puces Mécaniques Espace Raphalen 11 rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern

2022-04-17 08:00:00 – 2022-04-17 18:00:00 Espace Raphalen 11 rue Pierre Brossolette

Plonéour-Lanvern Finistère Plonéour-Lanvern

Exposition autos et motos anciennes, bourse d’échange, nombreux exposants, camp militaire US 44, concert rock avec , restauration et buvettes .

blbcdu29@gmail.com +33 6 42 20 49 75

Exposition autos et motos anciennes, bourse d’échange, nombreux exposants, camp militaire US 44, concert rock avec , restauration et buvettes .

Espace Raphalen 11 rue Pierre Brossolette Plonéour-Lanvern

dernière mise à jour : 2022-02-07 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN