PUCES GOURMANDES

Nancy Meurthe-et-Moselle

Entre antiquités, brocante, livres anciens, militaria, design, produits du terroir, vinyls, … le tout autour d'une buvette chaleureuse et conviviale, les Puces Gourmandes attendent un public de toutes générations confondues pour dynamiser le quartier Charles III. Organisées par l'association la Galerie et le magasin La Galerie sur son 31, les Puces Gourmandes démarreront le week-end du 12 et 13 juin 2021. Une partie des bénéfices sera versée à l'association œuvrant entre autre pour aider les sans abri. Vous pourrez retrouver Les Puces Gourmandes chaque deuxième week-end des mois de juillet, aout, le troisième week-end en septembre(à cause du livre sur la place) et octobre.

+33 7 87 98 05 34

