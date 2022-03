PUCES GANGEOISES Ganges, 1 mai 2022, Ganges.

PUCES GANGEOISES Ganges

2022-05-01 08:00:00 – 2022-05-01 13:00:00

Ganges Hérault Ganges

L’Association des Puces Gangeoises relance sa saison, à partir du 1 mai prochain ! On vous attends nombreuses et nombreux !

Attention : le calendrier peut être modifié à tout moment et sans préavis par décision municipale ou par le Président de l’Association. Systématiquement annulé en cas de pluie annoncée.

+33 6 64 11 60 13 http://ganges.fr/puces-gangeoises-2018

Ganges

dernière mise à jour : 2022-03-02 par OT CEVENNES MEDITERRANEE