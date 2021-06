Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy PUCES EN VILLE VIEILLE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

PUCES EN VILLE VIEILLE Nancy, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Nancy. PUCES EN VILLE VIEILLE 2021-07-25 09:00:00 – 2021-07-25 19:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle Ville Vieille. Appréciez le charme de la Ville Vieille et dénichez des objets anciens et décoratifs, des livres, des vinyles…avant de profiter d’une terrasse ou de la Pépinière à deux pas ? Ville Vieille. Appréciez le charme de la Ville Vieille et dénichez des objets anciens et décoratifs, des livres, des vinyles…avant de profiter d’une terrasse ou de la Pépinière à deux pas ?

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Étiquettes évènement : Autres Lieu Nancy Adresse Ville Nancy lieuville 48.69663#6.17994