Puces d’été La Chèze, dimanche 4 août 2024.

Puces d’été La Chèze Côtes-d’Armor

Sur le site de l’étang et des berges du Lié, troc et puces brocante vide grenier. Une centaine d’exposants vous propose objets divers et variés, vous y trouverez votre bonheur. Restauration sur site. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 08:00:00

fin : 2024-08-04 18:00:00

Plan d’eau communal

La Chèze 22210 Côtes-d’Armor Bretagne puceslacheze@outlook.fr

L’événement Puces d’été La Chèze a été mis à jour le 2024-03-25 par Office de tourisme Bretagne Centre