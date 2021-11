Puces des loisirs creatifs, couturieres, tricoteuses… Baume-les-Dames, 12 février 2022, Baume-les-Dames.

Puces des loisirs creatifs, couturieres, tricoteuses… place de l’abbaye Abbaye de Baume les Dames Baume-les-Dames

2022-02-12 – 2022-02-12 place de l’abbaye Abbaye de Baume les Dames

Baume-les-Dames Doubs

Organisées par l’association Fées Ensemble.

Videz vos placards de tout ce qui ne sert plus, ou venez acheter ce qui vous manque à petits prix et partager vos passions pour les arts manuels.

Entrée libre

Buvette et petite restauration sur place

Réservation obligatoire pour les exposants.

Rendez-vous à l’Abbaye de Baume les Dames de 9h00 à 17h00

+33 7 64 05 84 90

Organisées par l’association Fées Ensemble.

Videz vos placards de tout ce qui ne sert plus, ou venez acheter ce qui vous manque à petits prix et partager vos passions pour les arts manuels.

Entrée libre

Buvette et petite restauration sur place

Réservation obligatoire pour les exposants.

Rendez-vous à l’Abbaye de Baume les Dames de 9h00 à 17h00

place de l’abbaye Abbaye de Baume les Dames Baume-les-Dames

dernière mise à jour : 2021-11-23 par