Sens Yonne 0 0 EUR Les puces des couturières reviennent comme chaque année à la salle des fêtes de Sens.

Profitez de cette occasion pour vider armoires et tiroirs : coupons, boutons, fils à broder, aiguilles à tricoter, laines, patrons, revues…

Participation de 8 € par table.

Réservations par téléphone, courrier ou mail avant le 31 janvier 2022.

Inscriptions définitives dès réception du règlement.

narboni.verne@gmail.com

