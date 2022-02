Puces des couturières Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim

Puces des couturières Rosheim, 24 avril 2022, Rosheim. Puces des couturières Rosheim

2022-04-24 09:00:00 – 2022-04-24 17:00:00

Rosheim Bas-Rhin Vente de matériel d’occasion destiné aux loisirs créatifs : point de croix, canevas, patchwork, tricot, crochet, scrapbooking, perles, cartonnage, couture … Petite restauration sur place. Vous souhaitez un emplacement ? Retrouver le règlement et le bulletin d’inscription en téléchargement. Brocante de loisirs créatifs : point de croix, canevas, crochet, perles, cartonnage, patchwork, tricot, couture… Petite restauration sur place. +33 3 88 50 45 90 Vente de matériel d’occasion destiné aux loisirs créatifs : point de croix, canevas, patchwork, tricot, crochet, scrapbooking, perles, cartonnage, couture … Petite restauration sur place. Vous souhaitez un emplacement ? Retrouver le règlement et le bulletin d’inscription en téléchargement. Rosheim

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rosheim Autres Lieu Rosheim Adresse Ville Rosheim lieuville Rosheim Departement Bas-Rhin

Rosheim Rosheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosheim/

Puces des couturières Rosheim 2022-04-24 was last modified: by Puces des couturières Rosheim Rosheim 24 avril 2022 Bas-Rhin Rosheim

Rosheim Bas-Rhin