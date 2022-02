Puces des couturières Place Boston Le croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Place Boston, le mardi 10 mai à 10:00

Puces des couturières association L'Pique et Brode

Vente de matériels de couture : tissus, fils, boutons, dentelles, galons, rubans, …

Entrée libre – emplacement payant

Organisateur : Association L'Pique et Brode

Place Boston
Ancienne Criée 44490 Le croisic
Le croisic
Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T18:00:00

