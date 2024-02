Puces des couturières Salle polyvalente Ogeu-les-Bains, dimanche 10 mars 2024.

Puces des couturières Salle polyvalente Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Les membres des ateliers de couture de l’association Les Sources d’Ogeu-les-Bains organisent pour la troisième années ses Puces de Couturières.

Amateurs comme professionnels proposent à la vente leurs tissus, patrons, fils et laines à tricoter, et autres accessoires de mercerie pour le plus grand plaisir de vos futurs ouvrages.

Présence de Max le rémouleur. Animations et démonstrations autour de l’art du fil.

« Damn Good Caramel » proposera un atelier d’initiation cuir (durée 30min) Sur inscription.

Restauration sur place.

Accueil des exposants entre 7h30 et 9h (pas de vente de produits finis). EUR.

Début : 2024-03-10 09:00:00

fin : 2024-03-10 17:00:00

Salle polyvalente 6 Rue Laplacette

Ogeu-les-Bains 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine pucescouturieresogeu64@gmail.com

