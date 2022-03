Puces des Couturières Maison du Projet Lainière Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Maison du Projet Lainière, le samedi 1 octobre à 10:00

En partenariat avec l’association “Les Amis de la Lainière et du textile”, Wattrelos Tourisme organise la troisième édition des Puces des Couturières. C’est l’occasion de vendre ou chiner tout ce dont vous avez besoin pour la couture dans une bonne ambiance de 10h à 17h. Tarif : gratuit pour les visiteurs Pour les exposants : 3€ la table (2 tables maximum) Informations, inscriptions et conditions à l’Office de Tourisme au 03.20.75.85.86. RDV : 151 rue d’Oran, 59150 Wattrelos Le 1er octobre 2022 de 10h à 17h

