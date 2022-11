Puces des couturières Longues-sur-Mer Longues-sur-Mer Catégories d’évènement: 14400

Longues-sur-Mer

Puces des couturières Longues-sur-Mer, 20 novembre 2022, Longues-sur-Mer. Puces des couturières

1 routes d arromanches longues sur mer salle des fêtes rue Jean-Pierre Savary Longues-sur-Mer 14400 salle des fêtes rue Jean-Pierre Savary 1 routes d arromanches longues sur mer

2022-11-20 – 2022-11-20

salle des fêtes rue Jean-Pierre Savary 1 routes d arromanches longues sur mer

Longues-sur-Mer

14400 Longues-sur-Mer puces des couturières (tissus, fils, cotons, linge, etc…) puces des couturières (tissus, fils, cotons, linge, etc…) lepainteurpierre@orange.fr +33 6 87 15 59 32 Comité des loisirs Longues-sur-Mer

salle des fêtes rue Jean-Pierre Savary 1 routes d arromanches longues sur mer Longues-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: 14400, Longues-sur-Mer Autres Lieu Longues-sur-Mer Adresse Longues-sur-Mer 14400 salle des fêtes rue Jean-Pierre Savary 1 routes d arromanches longues sur mer Ville Longues-sur-Mer lieuville salle des fêtes rue Jean-Pierre Savary 1 routes d arromanches longues sur mer Longues-sur-Mer Departement 14400

Longues-sur-Mer Longues-sur-Mer 14400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longues-sur-mer/

Puces des couturières Longues-sur-Mer 2022-11-20 was last modified: by Puces des couturières Longues-sur-Mer Longues-sur-Mer 20 novembre 2022 1 routes d arromanches longues sur mer salle des fêtes rue Jean-Pierre Savary Longues-sur-Mer 14400 14400 Longues-sur-Mer

Longues-sur-Mer 14400