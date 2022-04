Puces des couturières Forge-musée d’Étueffont, 14 mai 2022 14:00, Étueffont.

Puces des couturières et découverte de la collection de tissus du musée

La forge-musée d’Étueffont présente le lieu de vie et de travail de quatre générations de forgerons, maréchaux-ferrants et paysans. De 1843 à 1977, les techniques et savoir-faire du métier de forgeron se sont transmis de père en fils. Ateliers techniques (forge et charron), maison d’habitation du XVIIIème siècle et parties agricoles sont à découvrir en visite guidée personnalisée.

https://forge-musee.fr/

Saturday 14 May, 14:00

The forge-museum of Etueffont presents the place of life and work of four generations of smiths, marshals-ferrants and farmers. From 1843 till 1977, techniques and know-how of the trade of smith were passed on from father to son. Technical studios(workshops) (forge and cartwright), living house of the 18th century and agricultural parts(parties) are to be discovered in personalized guided tour

Sábado 14 mayo, 14:00

2, rue Lamadeleine 90170 Étueffont 90170 Étueffont Bourgogne-Franche-Comté