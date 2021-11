Obernai Obernai Bas-Rhin, Obernai Puces des couturières et des loisirs créatifs Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Obernai

Puces des couturières et des loisirs créatifs Obernai, 28 novembre 2021, Obernai. Puces des couturières et des loisirs créatifs Obernai

2021-11-28 09:00:00 – 2021-11-28 17:00:00

Obernai Bas-Rhin Le Centre Arthur Rimbaud propose aux amateurs de couture et de loisirs créatifs un rendez-vous annuel pour chiner tissus, rubans, boutons, articles de confection personnelle… Aujourd’hui, plus rien ne se jette et tout se récupère ! Avec des bouts de rien, les passionnés de loisirs créatifs rénovent, transforment ou détournent les objets pour en faire de nouveaux.

Les exposants peuvent s’inscrire avant le 15 novembre, dans la limite des places disponibles.

Entrée libre, passe sanitaire obligatoire. Le Centre Arthur Rimbaud propose aux amateurs de couture et de loisirs créatifs un rendez-vous annuel pour chiner tissus, rubans, boutons, articles de confection personnelle. Passe sanitaire obligatoire. +33 3 88 95 01 24 Le Centre Arthur Rimbaud propose aux amateurs de couture et de loisirs créatifs un rendez-vous annuel pour chiner tissus, rubans, boutons, articles de confection personnelle… Aujourd’hui, plus rien ne se jette et tout se récupère ! Avec des bouts de rien, les passionnés de loisirs créatifs rénovent, transforment ou détournent les objets pour en faire de nouveaux.

Les exposants peuvent s’inscrire avant le 15 novembre, dans la limite des places disponibles.

Entrée libre, passe sanitaire obligatoire. Obernai

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Obernai Autres Lieu Obernai Adresse Ville Obernai lieuville Obernai