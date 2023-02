Puces des couturières déjantées Bonlier Bonlier Catégories d’Évènement: Bonlier

Oise

Puces des couturières déjantées, 2 avril 2023, Bonlier

2023-04-02

Oise Bonlier 0 0 La commune de Bonlier met la salle multifonctions à disposition de l’association Les Coutières déjantées, dimanche 2 avril de 10 h à 17 h pour l’organisation des « Puces des couturières », une brocante de tissus. Gratuit pour les visiteurs, 5€ la place pour les exposants. Boissons et petite restauration sur place. Commune de Bonlier

