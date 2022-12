PUCES DES COUTURIÈRES Cattenom Cattenom OT CATTENOM ET ENVIRONS Cattenom Catégories d’évènement: Cattenom

Moselle

PUCES DES COUTURIÈRES Cattenom, 28 janvier 2023, Cattenom OT CATTENOM ET ENVIRONS Cattenom. PUCES DES COUTURIÈRES Casino Municipal avenue du Général de Gaulle Cattenom Moselle avenue du Général de Gaulle Casino Municipal

2023-01-28 14:00:00 – 2023-01-28 19:00:00

avenue du Général de Gaulle Casino Municipal

Cattenom

Moselle Cattenom Les puces des couturières sont le rendez-vous des adeptes de loisirs créatifs. Ce sont des mines d’or pour dénicher des coupons de tissus, des rubans colorés, pelotes de laine, soieries, accessoires de couture…Tout ce qu’il faut pour créer soi-même ! Des boissons et de la petite restauration seront disponibles. cattenomloisirsculture@gmail.com +33 3 82 55 49 95 https://www.clc-cattenom.com/ avenue du Général de Gaulle Casino Municipal Cattenom

dernière mise à jour : 2022-12-19 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

Détails Catégories d’évènement: Cattenom, Moselle Autres Lieu Cattenom Adresse Cattenom Moselle OT CATTENOM ET ENVIRONS avenue du Général de Gaulle Casino Municipal Ville Cattenom OT CATTENOM ET ENVIRONS Cattenom lieuville avenue du Général de Gaulle Casino Municipal Cattenom Departement Moselle

Cattenom Cattenom OT CATTENOM ET ENVIRONS Cattenom Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cattenom-ot-cattenom-et-environs-cattenom/

PUCES DES COUTURIÈRES Cattenom 2023-01-28 was last modified: by PUCES DES COUTURIÈRES Cattenom Cattenom 28 janvier 2023 Casino Municipal avenue du Général de Gaulle Cattenom Moselle OT CATTENOM ET ENVIRONS Cattenom Moselle Cattenom Moselle

Cattenom OT CATTENOM ET ENVIRONS Cattenom Moselle