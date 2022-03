Puces des couturières à Saint Agnant Saint-Agnant-de-Versillat Saint-Agnant-de-Versillat Saint-Agnant-de-VersillatSaint-Agnant-de-Versillat Catégories d’évènement: Creuse

Entrée libre de 9h à 19h, Maison du Temps Libre.

Pour les renseignements, contactez Isabelle au 05 55 63 29 16 ou au 06 75 15 55 00, ou bien Chantal au 06 26 90 33 20 ou au 09 73 01 81 94

Pour les renseignements, contactez Isabelle au 05 55 63 29 16 ou au 06 75 15 55 00, ou bien Chantal au 06 26 90 33 20 ou au 09 73 01 81 94 Couturières du dimanche, averties ou novices, bricoleuses en tous genres ou simplement videuse de grenier, cette journée est faite pour vous.

Déballez vos trésors, vieilles dentelles ou coupons, rubans et aiguilles: tout peut plaire à un public choisi.

Les Puces des Couturières promettent de beaux échanges et l’on va s se presser pour dénicher le coupon qu’il nous faut.

Un doute, une question technique? Isabelle, Chantal et les autres vous prodigueront leurs conseils experts. Entrée libre de 9h à 19h, Maison du Temps Libre.

Maison du temps Libre Saint-Agnant-de-Versillat

