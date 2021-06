Plougasnou Plougasnou Finistère, Plougasnou Puces de mer Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

L'association nautique La Méloine organise des « Puces et Artisanat de La mer » sur le port du Diben le dimanche 18 juillet prochain, de 8h00 à 17h00. Vente de matériel nautique d'occasion, articles de mer, décoration, livres, nautisme, plongée, pêche, voile, plaisance, kayak, etc… Restauration sur place. Renseignements et bulletin d'inscription sur le site de la mairie de Plougasnou. anlameloine@gmail.com +33 2 98 79 15 22 http://www.an-lameloine.fr/

