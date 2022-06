Puces de mer

Puces de mer, 15 août 2022, . Puces de mer



2022-08-15 – 2022-08-15 Dans le cadre du festival des Filets Bleus, puces de mer de 9h à 18h

A partir de 11h : animations musicales

A partir de 18h : Concert de Barbara Luna, Mulatason, Grenn Lads

