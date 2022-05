Puces de la cité Quartier de la cathédrale Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Puces de la cité Quartier de la cathédrale, 8 mai 2022, Limoges. Puces de la cité

Quartier de la cathédrale, le dimanche 8 mai à 00:00

Brocanteurs et chineurs s’y retrouvent le deuxième dimanche de chaque mois. Fondées il y a près de 40 ans à Limoges, les Puces de la Cité sont un événement incontournable de la ville. Quartier de la cathédrale rue haute cité 87000 Limoges Limoges Saint-Lazare Haute-Vienne

2022-05-08T00:00:00 2022-05-08T23:59:00

