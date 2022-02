Puces de couturières Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Sorlin-en-Valloire

Puces de couturières Saint-Sorlin-en-Valloire, 27 mars 2022, Saint-Sorlin-en-Valloire. Puces de couturières Saint-Sorlin-en-Valloire

2022-03-27 09:30:00 09:30:00 – 2022-03-27 18:00:00 18:00:00

Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme Saint-Sorlin-en-Valloire Coupons, fils, dentelle, boutons, laines, aiguilles, objets en tissu recyclés etc. Saint-Sorlin-en-Valloire

