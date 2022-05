Puces couturières Ouainville, 19 juin 2022, Ouainville.

Puces couturières Ouainville

2022-06-19 – 2022-06-19

Ouainville Seine-Maritime Ouainville

Vente de matériel de couture et de loisirs créatifs, (tissus, laines, mercerie) et vente de petites créations personnellela Salle des fêtes : 7h30 pour les exposants et 9h00 pour les visiteurs.

Entrée libre.

+33 2 35 97 71 92

Ouainville

