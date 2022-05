Puces couturières et matériel de loisirs créatifs Montivilliers Montivilliers Catégories d’évènement: Montivilliers

Montivilliers Seine-Maritime La CLCV organise le dimanche 15 mai, à l’école Victor Hugo (place de Champ de foire) à Montivilliers, les puces couturières et matériels de loisirs créatifs, de 9h à 17h30. Entrée : 1€.

