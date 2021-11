Sainte-Marie-des-Champs Sainte-Marie-des-Champs 76190, Sainte-Marie-des-Champs Puces couturières et loisirs créatifs Sainte-Marie-des-Champs Sainte-Marie-des-Champs Catégories d’évènement: 76190

Sainte-Marie-des-Champs

Puces couturières et loisirs créatifs Sainte-Marie-des-Champs, 6 novembre 2021, Sainte-Marie-des-Champs. Puces couturières et loisirs créatifs Salle des 4 saisons Avenue de l’Industrie Sainte-Marie-des-Champs

2021-11-06 09:00:00 – 2021-11-06 17:00:00 Salle des 4 saisons Avenue de l’Industrie

Sainte-Marie-des-Champs 76190 Sainte-Marie-des-Champs Buvette, crêperie et petite restauration sur place. Buvette, crêperie et petite restauration sur place. sandrine.gopois@free.fr +33 6 66 95 00 21 Buvette, crêperie et petite restauration sur place. Salle des 4 saisons Avenue de l’Industrie Sainte-Marie-des-Champs

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 76190, Sainte-Marie-des-Champs Autres Lieu Sainte-Marie-des-Champs Adresse Salle des 4 saisons Avenue de l'Industrie Ville Sainte-Marie-des-Champs lieuville Salle des 4 saisons Avenue de l'Industrie Sainte-Marie-des-Champs