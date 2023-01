Puces couturières de Sens Sens Sens Catégories d’Évènement: Sens

Dimanche 12 février 2023 à la salle des fêtes rue René Binet à Sens

De 10 heures à 18 heures – entrée gratuite

Evènement organisé par l’Association familiale du Sénonais (AFS)

Petite restauration sur place

Présence de l’ATELIER DU PATCHWORK

Anne Carol Lemaire

Et des DENTELLIERES DE ROSOY narboni.verne@gmail.com +33 3 86 98 16 36 Salle des Fêtes de Sens 58 Rue René Binet Sens

